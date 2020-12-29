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В Петербурге показали работу нового COVID-детектора
Сегодня, 17:10
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smirenny

В Петербурге показали работу нового COVID-детектора

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Детектор установили в отделениях Городской поликлиники №3 Василеостровского района.

Во вторник, 12 января, в официальной группе Василеостровского района показали фотографии нового оборудования для борьбы с коронавирусом. 

Отмечается, что новую технику установили в отделениях Городской поликлиники №3 накануне Нового года. 

Арочные металлодетекторы с функцией измерения температуры и голосовым оповещением встречают посетителей на входе в учреждения здравоохранения. Если есть повод для беспокойства, то голосовой помощник объявит: "Внимание! Высокая температура"

сообщили специалисты. 

Кроме того, что на разных этажах зданий разместили настенные обеззараживатели-очистители воздуха. Прибор обеспечивает необходимый уровень чистоты и стерильности воздуха. К тому же он очень экономичен: работает в течение года без смены фильтров.

Руководство поликлиники отметило, что пациенты позитивно оценили новое оборудование. 

Ранее мы писали, что Смольный наладил поставку лекарств и СИЗ в больницы города в период каникул. 

Фото: vk.com/vonews

Теги: ковид-детектор, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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