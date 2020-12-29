В Петербурге показали работу нового COVID-детектора

Детектор установили в отделениях Городской поликлиники №3 Василеостровского района.

Во вторник, 12 января, в официальной группе Василеостровского района показали фотографии нового оборудования для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что новую технику установили в отделениях Городской поликлиники №3 накануне Нового года.

Арочные металлодетекторы с функцией измерения температуры и голосовым оповещением встречают посетителей на входе в учреждения здравоохранения. Если есть повод для беспокойства, то голосовой помощник объявит: "Внимание! Высокая температура" сообщили специалисты.

Кроме того, что на разных этажах зданий разместили настенные обеззараживатели-очистители воздуха. Прибор обеспечивает необходимый уровень чистоты и стерильности воздуха. К тому же он очень экономичен: работает в течение года без смены фильтров.

Руководство поликлиники отметило, что пациенты позитивно оценили новое оборудование.

Ранее мы писали, что Смольный наладил поставку лекарств и СИЗ в больницы города в период каникул.

Фото: vk.com/vonews