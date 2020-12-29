Смольный наладил поставку лекарств и СИЗ в больницы города в период каникул

По каждому наименованию препаратов нашлись поставщики.

Петербургский комитет по промышленной политике, инновациям и торговле наладил поставку лекарств, СИЗ, кислорода и медтехники в городские учреждения в период новогодних праздников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работу выполняли в рамках деятельности оперштаба по противодействию распространению COVID-19.

В дежурном режиме производители и поставщики, собранные в одну базу комитетом, снабжали медицинские учреждения всеми необходимыми медикаментами. По каждому из наименований препаратов нашлись от двух до девяти компаний, готовых выполнить поставки. Кроме того, по словам главы комитета Кирилла Соловейчика, постоянно ведется мониторинг доведения закупленных лекарств до амбулаторного комплекса.

Отмечается, что при участии Смольного лечебным центрам дали автомобили от производителей и дилерских центров.

Ранее мы сообщали, что в среду Петербург получит еще 20 тысяч доз вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV