В среду Петербург получит еще 20 тысяч доз вакцины "Спутник V"

О крупной поставке рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению

Во вторник, 12 января, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что завтра, 13 января, Петербург получит крупную поставку вакцины от коронавируса, сообщила "Фонтанка".

20 тысяч доз поступят на фармбазу. Развозить вакцину по пунктам планируют либо тем же вечером, либо в четверг. Сарана пояснил, что вакцину стараются распределять между пунктами вакцинации равномерно, однако в некоторых пунктах ее использовали быстрее.

На утро вторника от коронавируса привились 14 249 человек. Около 8500 доз находятся в пунктах вакцинации.

Ранее мы писали, что Петербург в феврале получит 200 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Фото: Piter.TV