Петербург в феврале получит 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Петербург планируют поставить 200 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Мы ожидаем в четверг, может быть даже ранее, поступление в Санкт-Петербург еще 20 тысяч доз вакцины
Дмитрий Лисовец, председатель городского комитета по здравоохранению
Также до конца января в Северную столицу поставят 85 тысяч доз лекарства.
Ранее мы сообщали о том, что за сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тысяч человек.
Фото: Piter.TV
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