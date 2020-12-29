Петербург в феврале получит 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

А до конца января в Северную столицу поставят 85 тысяч доз лекарства.

В Петербург планируют поставить 200 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Мы ожидаем в четверг, может быть даже ранее, поступление в Санкт-Петербург еще 20 тысяч доз вакцины Дмитрий Лисовец, председатель городского комитета по здравоохранению

Также до конца января в Северную столицу поставят 85 тысяч доз лекарства.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тысяч человек.

Фото: Piter.TV