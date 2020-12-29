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Петербург в феврале получит 200 тысяч доз вакцины от COVID-19
Сегодня, 14:04
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IRINA_CHALKINA

Петербург в феврале получит 200 тысяч доз вакцины от COVID-19

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А до конца января в Северную столицу поставят 85 тысяч доз лекарства.

В Петербург планируют поставить 200 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Мы ожидаем в четверг, может быть даже ранее, поступление в Санкт-Петербург еще 20 тысяч доз вакцины

Дмитрий Лисовец, председатель городского комитета по здравоохранению

Также до конца января в Северную столицу поставят 85 тысяч доз лекарства.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация от коронавируса, дмитрий лисовец, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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