В Сестрорецке 100 малышей смогут ходить в детский сад №12

С нового учебного года в садике открывают 5 группу для детей от полутора до семи лет.

В Сестрорецке детский сад №12 на Гагаринской улице смогут посещать 100 малышей с 1 сентября. Об этом 21 августа сообщил Александр Беглов по итогам рабочего визита в Курортный район.

В детском саду есть все условия для обучения и эстетического воспитания детей. Так, например, компьютерный класс, кабинет психолога, в холле установлена интерактивная информационная доска для родителей. Отмечается, что учреждение оборудовано для мобильных горожан.

Дошкольное учреждение – это инвестиционный проект, который компания-застройщик безвозмездно передала городу. По словам Беглова, это хороший пример "социальной ответственности бизнеса".

С нового учебного года в садике открывают 5 группу для детей от полутора до семи лет. Напомним, в декабре прошлого года садик посещали 75 ребят и было 4 группы.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Ветеранов к концу года откроется новый детский сад.

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