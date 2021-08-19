На проспекте Ветеранов к концу года откроется новый детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест. В детских группах монтируют места для водных процедур и занятий спортом, расставляют мебель.

Госстройнадзор проверил готовность детского сада на 200 мест в Кировском районе к вводу в эксплуатацию, сообщает портал "Строительный Петербург". Дошкольное учреждение на проспекте Ветеранов построено в рамках адресной инвестиционной программы.

Конечно же, это все современные системы, отвечающие за пожарную безопасность. На входе в детский сад предусмотрены ступени с подогревом на период наших холодных зим, в том числе обогрев для маломобильных групп. Также на крыше предусмотрена двойная кровля, которая обеспечена системой молниеотвода, подогревом и водоотведением. Владимир Болдырев, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга

На социальном объекте оборудованы блок питания с мясо-рыбным и овощным цехами, актовый и тренажерный залы. На первом этаже располагаются бассейн и раздевалки, которые оборудованы антискользящим полом с подогревом.

Бассейн полностью соответствует всем нормативам. Он будет очищаться, постоянная фильтрация воды. Также будет предназначен лабораторный комплекс, где будут отбираться проьбы и отвозиться на анализы. Денис Гордиенко, управляющий компании-подрядчика

Сейчас завершаются работы по благоустройству: установка детских городков и скамеек, посадка деревьев. В детских группах монтируют места для водных процедур и занятий спортом, расставляют мебель. Планируется, что сад откроет свои двери к концу 2021 года.

Видео, фото: "Строительный Петербург"