Во Всеволожске задержали подозреваемого в нападении на девушку ради гаджета

Подозреваемый был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Полицейские Всеволожского района задержали грабителя, который сильно избил девушку и попытался забрать у неё смартфон. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздно вечером 26 июня в полицию обратилась 26-летняя девушка. Она сообщила, что в Сертолово в парадной дома 7 по улице Молодежная около 21:35 её избил мужчина. Также он похитил смартфон Samsung S21, который выпал у него из рук и разбился.

На следующий день в 16:25 во Всеволожске по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 30-летний мужчина.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее рецидивист избил пенсионера ради 1000 рублей в Толмачево.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти