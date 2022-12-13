В Сертолово во время пожара в доме спасли животных

Спасатели эвакуировали троих взрослых, двух собак и кошку.

В городе Сертолово произошел пожар. В микрорайоне Черная Речка вспыхнул дом, в котором находились животные. Об этом сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

Инцидент произошел 14 мая. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:47. Пламя охватило квартиру на первом этаже дома.

Спасатели эвакуировали троих взрослых, двух собак и кошку. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти