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В Сертолово во время пожара в доме спасли животных
Сегодня, 20:50
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В Сертолово во время пожара в доме спасли животных

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Спасатели эвакуировали троих взрослых, двух собак и кошку.

В городе Сертолово произошел пожар. В микрорайоне Черная Речка вспыхнул дом, в котором находились животные. Об этом сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти. 

Инцидент произошел 14 мая. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:47. Пламя охватило квартиру на первом этаже дома. 

Спасатели эвакуировали троих взрослых, двух собак и кошку. В результате случившегося никто не пострадал. 

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Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

 

Теги: сертолово, спасли животных, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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