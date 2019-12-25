В Сертолово разыскивают учебную диверсионную группу

Военнослужащие должны найти нескольких человек на серых BMW.

Военнослужащие Южного и Западного округов проводят розыск разведывательно-диверсионной группы во Всеволожском районе в рамках тактического задания. Об этом сообщил 47news.

Мероприятия начались 17 июля по приказу Владимира Путина. В соотвествии с вводными данными, войскам необходимо найти троих или четверых вооруженных диверсантов в возрасте от 20 до 30 лет с военными документами. Они перемешаются по Сертолово на серых BMW. Одна из машин имеет отличительную особенность - номера "Лады Приоры".

В общей сложности проверку боеготовности проходят около 149 тысяч человек.

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