В нескольких районах Сертолово прошла уборка улиц

Санобработка в городе началась с прошлой недели.

В прошедшие выходные, 11 и 12 апреля, в Сертолово прошла санитарно-эпедимическая обработка улиц и уборка проезжей части. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Сертолово. Love City".

По сведениям местных жителей, на минувшей неделе были обработаны парковочные места в ЖК "Новое Сертолово" и "Золотые купола".





Кроме того, в воскресенье специалисты провели уборку проезжих частей.











Сегодня дезинфекция территорий продолжилась вблизи жилых домов.







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Фото и видео: ВКонтакте / club13734