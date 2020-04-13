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В нескольких районах Сертолово прошла уборка улиц

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Санобработка в городе началась с прошлой недели.

В прошедшие выходные, 11 и 12 апреля, в Сертолово прошла санитарно-эпедимическая обработка улиц и уборка проезжей части. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Сертолово. Love City".

По сведениям местных жителей, на минувшей неделе были обработаны парковочные места в ЖК "Новое Сертолово" и "Золотые купола".


 

Кроме того, в воскресенье специалисты провели уборку проезжих частей.




 

Сегодня дезинфекция территорий продолжилась вблизи жилых домов.



 

Ранее мы рассказали о том, что дорожники ремонтируют проблемные перекрестки Выборга.

Фото и видео: ВКонтакте / club13734

Теги: ленинградская область, сертолово
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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