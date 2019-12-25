Дорожники ремонтируют проблемные перекрестки Выборга

Также ремонт коснется участков рядом с мостами.

В четверг, 9 апреля, в Выборге стартовал ямочный ремонт дорог. Прежде всего, работы проходят на проблемных перекрестках. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Сейчас дорожники трудятся на пересечении Приморской улицы и Приморского шоссе. Позже ремонт коснётся перекрестков Московского проспекта и Крепостной улицы, а также Вокзальной улицы и Ленинградского шоссе. Кроме того, будут восстановлены участки дорожного покрытия на Папуле рядом с мостом через Бухту Радуга и Крепостным мостом.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО