В Сертолово появится новый траспортно-пересадочный узел

Также из города запустят маршрут до Финляндского вокзала.

На перекрестке Индустриальной улицы и ж/д путей в Сертолово построят новый транспортно-пересадочной узел. Об этом сообщило ТАСС.

На данный момент происходят проектировочные работы. Узел охватит несколько парковок, здание вокзала и платформу. Кроме того, после его запуска будет проложен маршрут от Сертолово до Финляндского вокзала в Петербурге.

Дата окончания работ еще не обнародована.

После запуска нового ТПУ запустят новый маршрут из Сертолово до Финляндского вокзала.

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Фото: РЖД