В Сертолово появится новый траспортно-пересадочный узел

На перекрестке Индустриальной улицы и ж/д путей в Сертолово построят новый транспортно-пересадочной узел. Об этом сообщило ТАСС.
На данный момент происходят проектировочные работы. Узел охватит несколько парковок, здание вокзала и платформу. Кроме того, после его запуска будет проложен маршрут от Сертолово до Финляндского вокзала в Петербурге.
Дата окончания работ еще не обнародована.
После запуска нового ТПУ запустят новый маршрут из Сертолово до Финляндского вокзала.
Ранее мы рассказали о том, что на Копорском шоссе ограничили движение из-за укладки асфальта.
Фото: РЖД
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