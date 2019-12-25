На Копорском шоссе ограничили движение из-за укладки асфальта

Работы завершаться в конце недели.

Ранним утром вторника, 18 августа, в городе Сосновый Бор ограничено движение транспорта на участке Копорского шоссе. На трассе работают дородные службы. Об этом сообщила пресс-служба комитета ЖКХ городской администрации.

Новый асфальт начали закладывать с 5 утра. Мероприятия продлятся вопль до конца недели.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать маршрут. Владельцам участков в СНТ лучше избегать поездок на дачу утром и вечером.

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти поощрят водителей за переход транспорта на природный газ.

Фото: Piter.TV