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На Копорском шоссе ограничили движение из-за укладки асфальта
Сегодня, 13:44
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lizapoluda

На Копорском шоссе ограничили движение из-за укладки асфальта

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Работы завершаться в конце недели.

Ранним утром вторника, 18 августа, в городе Сосновый Бор ограничено движение транспорта на участке Копорского шоссе. На трассе работают дородные службы. Об этом сообщила пресс-служба комитета ЖКХ городской администрации.

Новый асфальт начали закладывать с 5 утра. Мероприятия продлятся вопль до конца недели.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать маршрут. Владельцам участков в СНТ лучше избегать поездок на дачу утром и вечером.

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти поощрят водителей за переход транспорта на природный газ.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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