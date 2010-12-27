В Сертолово появится "Аллея сказок"

На одной из площадок появится Летучий корабль.

В Сертолово для детей организуют "Аллею сказок". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Уже в этом году в районе домов №5 и №7 по улице Ветеранов построят большие фигуры (топиарии) в форме главных героев любимых сказок. На центральной площадке появится летучий корабль. Также планируется благоустроить улицы Молодцова и Ларина.

Так на пересечении нескольких пешеходных маршрутов, в районе домов №3 и №4 на улице Молодцова, будет разбит сквер, центром которого станет композиция "Глобус". Школьный сквер на пересечении улиц Ларина и Ветеранов превратится в комфортную рекреационную зону с пешеходными дорожками, "зелеными карманами", газонами и яркими клумбами.

Работы проводят в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" с учетом пожеланий жителей. Также в рамках этого проекта в Выборге благоустраивают дворы.

.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области