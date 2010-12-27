В Выборге благоустраивают дворы

Дворы благоустраивают по заявкам жителей.

В Выборге в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" начинается благоустройство дворов по заявкам жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Выборгский район с 2017 года включен в проект "Формирование комфортной городской среды", который позволяет местным жителям участвовать в благоустройстве дворов, общегородских территорий.

В 2018 году в рамках программы отремонтируют:

- пр. Ленина, 22,24, 28, - ул. Мира, д.3;

- Ленинградское шоссе, д.41;

- ул. Гагарина, д.21;

- ул. Гагарина, д.33;

- ул. Кировские Дачи, д.3а-6;

Кроме того, в марте 2018 года жители Выборга проголосовали за благоустройство Сквера молодежи, находящегося на пересечении Б. Кутузова – Ленинградского шоссе – ул. Тургенева и Володарского, вблизи здания ЗАГС.

В пятницу, 20 июля, в администрации Выборгского района прошла встреча с подрядчиками. Подрядчики повторно согласовывают проекты с жителями многоквартирных домов. Работы на Кировских Дачах и Ленинградской шокссе 41 уже начались, на остальных участках заканчиваются подготовительные работы. Также подготовка к реконструкции идет на территории Сквера молодежи. Сейчас там есть детская игровая площадка (с набором малых архитектурных форм 1980-х годов), автостоянка, пешеходные дорожки с набивным покрытием, деревья и кустарники, частично требующие омоложения и замены.

Во время благоустройства в Сквере изменят системы тропинок, обновят монумент, создадут рекреационные зоны, обустроят газон, установят вазоны с декоративными растениями, организают водоотвод и многое другое.

В конце прошлой недели мы сообщали о том, что Выборг обзавелся своим районным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; Вадим Горбунов/ ВК