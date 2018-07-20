В Выборге начало работу региональное отделение ВООПиК

Выборг обзавелся своим районным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Первое собрание новообразованного общества состоялось 19 июля в стенах библиотеки А. Аалто. На собрании был поднят важнейший вопрос: нужно ли открывать региональное отделение. Все собравшиеся единогласно проголосовали за вариант "нужно".

Также на собрании были решены вопросы о первичном составе общества. Инна Климова, являющаяся заместителем председателя областного ВООПИК была большинством голосов выбрана также и председателем регионального отделения. Заместитель директора Выборгского музея-заповедника Александр Смирнов стал секретарем общества, а его начальник, Владмир Цой был утвержден на должность главы местной секции популяризации (деятельности организации) и просвещения. Бывший ведущий специалист выборгского отдела архитектуры Алексеев Сергей возглавил архитектурную секцию общества, а связями выборгского ВООПиК с государственными органами занялась Валерия Коваленко.

По словам Инны Климовой, основной задачей ВООПиК в Выборге станет общественное влияние на процессы, происходящие в городе. В отличие от других экспертных структур, новосозданное отделение ВООПиК является независимой и одновременно с тем, авторитетной организацией. А вступить в неё может любой житель города, предварительно подав заявление и оплатив членский взнос.

Фото/видео: Piter.TV