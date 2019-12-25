Воссоздание разрушенного в 1960-х годах Спаса на Сенной обсудили в Петербурге

Специалисты Фонда содействия восстановления объектов истории и культуры Петербурга и представители городского ВООПИК выявили сразу несколько проблем, которые нужно решить для восстановления исторического объекта.

В Северной столице намерены восстановить церковь Успения Пресвятой Богородицы (другое название – Спас на Сенной). Исторический памятник XVIII века был публично разрушен в 1961 году. Уже в 2004-ом в память о храме периода позднего барокко построили маленькую часовню, однако теперь обсуждается воссоздание первоначального объекта. Основные проблемы, с которыми вероятно столкнуться при строительстве, озвучили в ходе круглого стола специалисты Фонда содействия восстановления объектов истории и культуры Петербурга и представители городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Так, для восстановления Спаса необходимо учитывать, что в наши дни за границы исторического фундамента выступает угол вестибюля станции метро "Сенная площадь". Кроме того, на работы потребуется выделить большое количество средств: член попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге Анна Хмелева оценивает затраты в 4 млрд рублей.

По мнению представителей ВООПИК, церковное сооружение с пятью куполами послужит архитектурным украшением для площади.

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Фото: voopik-spb.ru