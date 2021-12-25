Жители дома на Садовой улице в шоке от "ремонта" панно с рыбами

В декабре 2021 года панно с рыбками отправили на реставрацию, однако жители не принимали участие в процессе.

Жители дома №120 на набережной канала Грибоедова беспокоятся из-за некачественной реставрации панно с рыбками. В декабре 2021 года в доме меняли окна, во время работ сотрудники ЖКС №2 сняли сломанное декоративное украшение. Местные жители решили спасти панно и настояли на его восстановлении, спустя 11 месяцев они увидели результат.

Если присмотерться, вы увидите, что нет никакой четкости, никакой симметрии. По сравнению с тем панно, которое висит сейчас на фасаде и находится в нормальном состоянии, это сильно отличается в худшую сторону: там кривые линии, много напихано материала, нет чистого пространства. Роман Абелис, местный житель

Жители отмечают: управляющая компания не обсуждала с ними, кто и как будет реставрировать панно, а также сроки проводимых работ. На запросы активистов администрация Адмиралтейского района ответила: до 17 октября панно вернут на место, но этого не произошло.

Этот дом 1959 года постройки, и эти панно существуют с самого начала, это была архитектурная задумка. Из-за того, что одно панно повреждено, а какое-то время УК не рассматривала реставрацию, а хотела просто его выбросить, архитектурная ценность и первоначальное решение архитектора нарушены. Роман Абелис, местный житель

Местные любят панно с животными на фасаде и считают их изюминкой дома, однако после замены деревянных окон на стеклопакеты жители лишиись уникального вида на город.

Они переустановили окна, и нынешние окна отличаются по расстекловке: появилась какая-то перемычка по середине, раньше это выглядело как витражное остекление. Раньше наши отливки очень красиво смотрелись на фоне ленточного остекления, а эта перемычка портит вид. Елена Тарасова, местная жительница

Другое панно, с изображением белки, повреждено и вот-вот развалится – жители также опасаются за его судьбу.

Видео, фото: Piter.TV, архив героев