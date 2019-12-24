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На Садовой улице панно с изображением рыбы заменили на обычные окна
Сегодня, 18:25
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На Садовой улице панно с изображением рыбы заменили на обычные окна

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Декоративные элементы оставили на улице. Их хочет забрать местная жительница.

С дома № 67 на Садовой улице сняли витражи с изображением рыбы. Их оставили под окнами. Об этом сообщили жители города в социальных сетях. 

Похоже, декоративную решетку решили выбросить, но до контейнеров с мусором не дошли. Витражи приглянулись жительнице города, она планируют забрать их себе. 

Известно, что на месте панно теперь установлены обычные пластиковые окна. В ЖКС назвали работы плановыми. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе.

Фото: Instagram / details_spb, Piter.tv

 

Теги: выбросили, панно с рыбой, садовая улица 67
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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