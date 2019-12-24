На Садовой улице панно с изображением рыбы заменили на обычные окна

Декоративные элементы оставили на улице. Их хочет забрать местная жительница.

С дома № 67 на Садовой улице сняли витражи с изображением рыбы. Их оставили под окнами. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Похоже, декоративную решетку решили выбросить, но до контейнеров с мусором не дошли. Витражи приглянулись жительнице города, она планируют забрать их себе.

Известно, что на месте панно теперь установлены обычные пластиковые окна. В ЖКС назвали работы плановыми.

Ранее на Piter.tv сообщили, что академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе.

Фото: Instagram / details_spb, Piter.tv