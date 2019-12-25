В Сертолово поймали угонщика каршерингового автомобиля

Мужчина угнал машину и попал на ней в ДТП.

Еще 5 декабря в полицию Центрального района Петербурга обратился 22-летний юрист организации, занимающейся услугами каршеринга. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчина сообщил об угоне одного из арендованных автомобилей компании.

В ночь на 5 декабря с парковки дома №7 по Инженерной улице исчез "Ниссан": злоумышленник угнал оставшийся не закрытым автомобиль. Ущерб составил 1,3 млн рублей. Известно, что в тот же день явно помятую после ДТП иномарку нашли в Сертолово, а парой дней позже на улице Стасовой в Петербурге задержали и предполагаемого угонщика. Им оказался 49-летний неработающий петербуржец, мужчину поместили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV