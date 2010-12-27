В Сертолово откроется детский сад на 240 мест

Завтра, 11 октября губернатор Александр Дрозденко приедет в Сертолово, чтобы открыть новый детский сад на 240 мест. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
Открытие состоится в 9:30. Учреждение расположено в микрорайоне Черная речка на улице Верная, 2. Детский сад рассчитан на 12 групп. Кроме того, все они будут разной направленности.
В саду с детьми от 2 до 7 лет будут работать квалифицированные специалисты, которые смогут найти подход к любому ребенку.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге состоялось открытие выставки "Природа Ленобласти".
Фото: Pixabay.com
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