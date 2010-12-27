В Петербурге состоялось открытие выставки "Природа Ленобласти"

Выставка организована в рамках программы «Мой край». Партнерами проведения мероприятия являются члены Русского географического сообщества и клуб фотоохотников Ленобласти.

В Петербурге на улице Лафонская дом 6 открылась выставка "Природа Ленобласти". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Открытие выставки состоялось сегодня, 10 октября. Экспозиция реализуется в целях сохранения зеленых зон области. Жители северной столицы смогут увидеть уникальные кадры дикой природы региона, фотографии животных и пейзажей. Посетители выставки узнают настоящую Ленобласть, смогут оценить красоту ландшафтов и познакомится с новыми туристическими маршрутами. Выставка продлится до конца ноября.

Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленобласть – это не только промышленный и деревенский пейзаж, но и заповедные места, лесные массивы и уникальная природа, которой можно гордиться.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти пройдет Чемпионат мира по пахоте.

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