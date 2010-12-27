В Ленобласти пройдет Чемпионат мира по пахоте

Губернатор Ленобласти поблагодарил вице-премьера Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева за поддержку областной заявки.

Ленобласть примет Чемпионат мира по пахоте. Мероприятие состоится во Всеволожском районе на полях племенного завода "Приневское". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Новость о том, что Ленобласть станет местом проведения мероприятия была озвучена в ходе общероссийской аграрной выставки "Золотая осень", которая состоялась накануне в Москве. Чемпионат пройдет с 1 по 10 августа 2020 года.

Уже 37 стран заявили об участии — такие Канада, США, Австралия — крупные аграрные страны с большими пашнями. Надеемся, что в Чемпионате хорошо себя покажут наши пахари. В Ленинградской области используются самые передовые аграрные технологии, у нас очень сильные механизаторы с высоким уровнем профессионального мастерства: каждый год они занимают призовые места на конкурсах, -

заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пригласил на Чемпионат премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленобласть начнет выращивать около 200 тонн креветок в год.

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