В Сертолово на перекрестке перевернулся автомобиль

Сведения о пострадавших уточняются.

Утром в воскресенье, 14 июля, у поворота с Выборгского шоссе на Заречную улицу произошла авария, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как видно на видео с места происшествия, "Chevrolet Spark" от удара перевернулся. Девушке, находившейся в автомобиле, потребовалась медицинская помощь. Точные сведения о пострадавших уточняются.

На подъезде к Сертолово начинает скапливаться пробка. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии из четырех автомобилей на Парнасе.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"