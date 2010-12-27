Нетрезвый водитель помял три припаркованные машины на Парнасе

Рано утром 13 июля на улице Федора Абрамова возле дома №19 к.1 произошла авария из четырех автомобилей, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По предварительной информации, водитель автомобиля "Kia Soul" был сильно пьян. Мужчина не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. Свидетели рассказали, что он помял сразу три автомобиля, а звук от удара был слышен через два двора от места происшествия.
В результате аварии пострадал лишь ее виновник. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал об аварии, которую устроил пьяный водитель каршеринга.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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