Нетрезвый водитель помял три припаркованные машины на Парнасе

Пострадал виновник аварии.

Рано утром 13 июля на улице Федора Абрамова возле дома №19 к.1 произошла авария из четырех автомобилей, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительной информации, водитель автомобиля "Kia Soul" был сильно пьян. Мужчина не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. Свидетели рассказали, что он помял сразу три автомобиля, а звук от удара был слышен через два двора от места происшествия.

В результате аварии пострадал лишь ее виновник. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии, которую устроил пьяный водитель каршеринга.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"