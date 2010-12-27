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Пьяный водитель на каршеринговом автомобиле едва не сбил пешеходов
Сегодня, 22:18
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EvaRaskol

Пьяный водитель на каршеринговом автомобиле едва не сбил пешеходов

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"Делимобиль" сначала влетел в такси.

Вечером 13 июля на перекрестке Большеохтинского проспекта и Тарасовой улицы произошло ДТП с участием автомобиля "Делимобиль", сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель врезался в машину такси и влетел на пешеходный переход. "Делимобиль" чудом не задел людей на тротуаре. Бдительные горожане задержали водителя, который был сильно пьян и не получил ни царапины. Зато его автомобиль, взятый в аренду, заметно пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии с участием троллейбуса.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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