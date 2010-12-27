В Сертолово из квартиры исчезли украшения на 200 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража с проникновением в жилище).

Во Всеволожском районе Ленобласти у медсестры пропали 200 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 19 ноября. В полицию обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что из её частного дома, расположенного на Молодежной улице в городе Сертолово пропали ювелирные украшения. Пострадавшая предполагает, что мужчина проник в её жилье с помощью взлома входной двери. После этого вор скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Петербурге задержан житель Всеволожского района, которого объявили в федеральный розыск.

Фото: pixabay.com