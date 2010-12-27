В Петербурге задержан житель Всеволожского района, которого объявили в федеральный розыск

Мужчина скрывался от правоохранительных органов больше месяца.

В Петербурге транспортная полиция задержала 31-летнего жителя Всеволожского района, ранее объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

О задержании стало известно 20 ноября. Полицейским удалось задержать ранее судимого за неуплату средств на содержание детей 31-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти. Стражи порядка установили, что мужчина находится в бегах от органов следствия больше месяца. Он обвиняется по статье 228-ой УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств).

Транспортная полиция поймала подозреваемого у железнодорожной станции Купчино. При личном обыске у мужчины был найден и изъят полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Кроме того, сотрудники отдела МВД заподозрили, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

В результате преступник был передан инициатору розыска. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра Управления на транспорте установлено, что у разыскиваемого был изъят метилфедрон.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти полицейские раскрыли серию квартирных краж.

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