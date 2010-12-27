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В Ленобласти полицейские раскрыли серию квартирных краж
Сегодня, 10:25
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В Ленобласти полицейские раскрыли серию квартирных краж

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Возбуждены уголовные дела по статье 158-ой УК РФ (Кража). Имущество было частично изъято сотрудниками полиции. Подозреваемые заключены под стражу.

В Лужском районе полицейские поймали двух серийных взломщиков, которые похитили имущество более чем на 500 тыс. рублей. Зачастую домушники отжимали стеклопакеты и проходили в дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Последнюю кражу им удалось совершить 25 октября. У собственника частного дома исчезли 269 тыс. рублей.  После его обращения в полицию начались поиски преступников. В итоге правоохранительные органы задержали двух домушников-рецидивистов. Оба подозреваемых безработные и ранее были неоднократно судимы.

После проверки сотрудники полиции выяснили, что молодые люди не ограничились одной кражей имущества.  Воры похищали имущество в период с сентября по октябрь. Правоохранительным органам удалось доказать причастность злоумышленников к восьми аналогичным преступлениям в частных домах в деревнях: Домкино, Борщево, Турова, Шалово; поселках: Мшинская, Плоское и в городе Луга.

Ранее Piter.TV сообщил, что в гостинице Гатчинского района 15-летняя школьница стала жертвой пьяного мужчины.

Фото: pixabay.com

Теги: кражи, луга, лужский район, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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