В гостинице Гатчинского района 15-летняя школьница стала жертвой пьяного мужчины

Злоумышленник был задержан на месте преступления и изобличен в содеянном.

В Гатчинском районе мужчина надругался над 15-летней школьницей в гостинице. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно во вторник, 19 ноября. Примерно в 8:00 потерпевшая подошла к администратору гостиницы. Девочка рассказала, что она распивала алкоголь с малознакомым мужчиной, которого встретила на улице. После этого, пьяный парень изнасиловал несовершеннолетнюю.

Сотрудник гостиницы вызвал наряд полиции. В результате правоохранительные органы на месте преступления задержали 37-летнего маньяка. Преступник никогда не состоял под административным надзором. Полицейские возбудили уголовное дело.

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