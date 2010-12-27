В Ленобласти продавщица пострадала от домогательств своего сожителя

Возбуждено уголовное дело по статье 131-ой (Изнасилование).

В Ленобласти продавщица стала жертвой своего сожителя-насильника. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии стало известно 18 ноября. Пострадавшая пришла в полицию и рассказала, как сожитель, угрожая ножом, посадил её в свой автомобиль "Opel Astra", вывез в лесной массив под Тосно и затем надругался над женщиной.

В результате 42-летний подозреваемый сам явился в отделение МВД. Стражи порядка задержали мужчину. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что на Токсовском шоссе недовольный водитель выстрелами поджог "КамАЗ".

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