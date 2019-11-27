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В Сертолово DAF отправил водителя красного "Вольво" в больницу с тяжелыми травмами

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На светофоре кабина грузовика снесла иномарку.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла автомобильная авария с пострадавшими. Водитель не успел вовремя затормозить на дороге. В результате белый грузовик DAF вписался левым боком в стоящее "Вольво". Последнее транспортное средство ожидало сигнала, разрешающего дальнейшее движение по трассе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло в Сертолово. Известно, что все участники столкновения выжили. Однако автомобилиста, управлявшего красной иномаркой "Вольво" госпитализировали. Его состояние медики оценивают как тяжелое. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на КАД образовалась пробка от Московского проспекта до Вантового моста.

Фото и видео: Вконтакте/Артём Кудлай
 

Теги: daf, вольво, сертолово
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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