В Сертолово DAF отправил водителя красного "Вольво" в больницу с тяжелыми травмами

На светофоре кабина грузовика снесла иномарку.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла автомобильная авария с пострадавшими. Водитель не успел вовремя затормозить на дороге. В результате белый грузовик DAF вписался левым боком в стоящее "Вольво". Последнее транспортное средство ожидало сигнала, разрешающего дальнейшее движение по трассе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло в Сертолово. Известно, что все участники столкновения выжили. Однако автомобилиста, управлявшего красной иномаркой "Вольво" госпитализировали. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

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Фото и видео: Вконтакте/Артём Кудлай

