На КАД образовалась пробка от Московского проспекта до Вантового моста

Причиной тому стала авария.

Из-за ДТП на внешней стороне КАД образовалась серьезная пробка. Затор начал скапливаться около 17 часов вечера.

По сообщению очевидцев в социальных сетях, на место аварии прилетел вертолет. Об участниках ДТП не сообщается.

Пробка образовалась от съезда с Московского проспекта до Вантового моста. На данный момент пробка продолжает сохраняться.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором легковушка врезалась в ограждение на КАД,

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фото: "Яндекс.Карты"