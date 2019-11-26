На КАД образовалась пробка от Московского проспекта до Вантового моста

Из-за ДТП на внешней стороне КАД образовалась серьезная пробка. Затор начал скапливаться около 17 часов вечера.
По сообщению очевидцев в социальных сетях, на место аварии прилетел вертолет. Об участниках ДТП не сообщается.
Пробка образовалась от съезда с Московского проспекта до Вантового моста. На данный момент пробка продолжает сохраняться.
Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором легковушка врезалась в ограждение на КАД,
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Фото: "Яндекс.Карты"
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