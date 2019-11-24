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Видео: легковушка влетела в ограждение на КАД

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Причина произошедшего неизвестна.

Иномарка врезалась в дорожное ограждение на КАД, затем машину развернуло на скоростной автомагистрали. Очевидец произошедшего выложил видео с момента ДТП в социальные сети.

Инцидент произошел утром 24 ноября перед Вантовым мостом. К счастью, легковушка не задела другие автомобили: водителям удалось ловко обойти врезавшуюся в забор машину.

Очевидцы написали о том, что обошлось без пострадавших. 

На этой неделе на КАД врезались в друг друга восемь транспортных средств. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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