Видео: легковушка влетела в ограждение на КАД

Причина произошедшего неизвестна.

Иномарка врезалась в дорожное ограждение на КАД, затем машину развернуло на скоростной автомагистрали. Очевидец произошедшего выложил видео с момента ДТП в социальные сети.

Инцидент произошел утром 24 ноября перед Вантовым мостом. К счастью, легковушка не задела другие автомобили: водителям удалось ловко обойти врезавшуюся в забор машину.

Очевидцы написали о том, что обошлось без пострадавших.

На этой неделе на КАД врезались в друг друга восемь транспортных средств.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"