ДТП из восьми машин на КАД создало серьезные пробки

Для движения осталась только одна полоса.

Массовое ДТП на КАД перекрыло три полосы движения из четырех. Авария произошла около 17:10 22 ноября, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Инцидент с участием восьми транспортных средств случился на 39 км внутреннего кольца, машины двигались в попутном направлении. Авто перегородили первую, вторую и четвертую полосу движения, водителям приходится двигаться по одной полосе, что создало затор на автомагистрали.

На место происшествия приехали представители подрядной организации, которая обслуживает дорогу. В пресс-службе отметили, что асфальтное покрытие сухое.

Данные о пострадавших уточняются. В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" написали о том, что есть двое пострадавших.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"