В Сертолово 1 сентября в новый сад пойдут 300 детей

Детский сад начали строить еще в 2012 году.

С 1 сентября в Сертолово Всеволожского района начнет работать новый детский сад, рассчитанный на 300 детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Завершается процесс приемки-передачи здания от застройщика – ООО "ЦБИ" – администрации Всеволожского района. Сейчас идет комплектование групп.

Садик у застройщика выкупят осенью этого года, а пока что он будет использоваться по договору безвозмездного пользования.

Вчера в саду Кировского района девочка сломала руку.

Фото: Куда сходить в Питере? Новости Петербурга/ ВК