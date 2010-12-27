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В саду Кировского района девочка сломала руку
Сегодня, 11:21
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nastya960
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В саду Кировского района девочка сломала руку

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Четырехлетняя девочка по недосмотру воспитателя сломала руку.

В четверг, 23 августа, в саду Кировского района  девочка сломала руку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие",

Ее сразу же днем из детского сада на Промышленной улице доставили в Детскую больницу №1. У четырехлетней воспитанницы закрытый переломом нижней трети левого предплечья со смещением. Во время госпитализации ребенок находился в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, по недосмотру воспитателя девочка упала с лестницы.

В начале августа прокуратура Петербурга начала проверку детского сада, в котором крыса укусила ребенка.

Фото: pixabay.com

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Теги: воспитатель , детская больница , детский сад , кировский район , промышленная улица
Категории: Лента новостей Новости СПб

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