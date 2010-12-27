Четырехлетняя девочка по недосмотру воспитателя сломала руку.

В четверг, 23 августа, в саду Кировского района девочка сломала руку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие",

Ее сразу же днем из детского сада на Промышленной улице доставили в Детскую больницу №1. У четырехлетней воспитанницы закрытый переломом нижней трети левого предплечья со смещением. Во время госпитализации ребенок находился в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, по недосмотру воспитателя девочка упала с лестницы.

В начале августа прокуратура Петербурга начала проверку детского сада, в котором крыса укусила ребенка.

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