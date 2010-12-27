Прокуратура Петербурга проверяет детский сад, в котором крыса укусила ребенка

По факту произошедшего организована комплексная проверка заведения.

В Петербурге Прокуратура города начала разбирательство относительно инцидента с травмированием ребенка на территории детского сада в Невском районе. Накануне инспекция узнала о случае укуса крысы в заведении под номером 69. В результате нападения грызуна пострадала девочка.

Как отмечают в надзорном ведомстве, теперь детское учреждение ждут проверки санитарно-эпидемиологической организации. Специалисты изучат вопрос соблюдения требований законодательства о благополучии населения и основных гарантиях прав ребенка в действиях должностных лиц заведения.

Напомним, что воспитанницу пришлось госпитализировать в пятую больницу. У пациентки медики диагностировали травму голени. На данный момент ее состояние удовлетворительное.

Фото: Piter.tv