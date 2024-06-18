Сообщается, что 22 мигранта из числа задержанных не имели права находиться на территории РФ.

В Серпухове пресекли нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки были задержаны 46 нарушителей миграционного законодательства. Нарушения были выявлены в результате проведения оперативно-профилактического мероприятия. Сообщается, что 22 мигранта из числа задержанных не имели права находиться на территории РФ. Они будут выдворены за пределы страны. Полицейские устанавливают всех причастных к организации незаконной миграции.

Ранее мы сообщали, что трое жителей Хабаровского края уличены в незаконной добыче морепродуктов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА