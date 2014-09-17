Отмечается, что уловом злоумышленников стали два осетра и три килограмма черной игры.

Трое жителей Хабаровского края уличены в незаконной добыче морепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, полицейские в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в акватории реки Амур задержали троих мужчин. Они осуществили незаконный вылов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

Отмечается, что уловом злоумышленников стали два осетра и три килограмма черной игры. После задержания рыбу выпустили в естественную среду обитания. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Приморье задержали подозреваемого в контрабанде леса на 4,7 млн рублей.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю