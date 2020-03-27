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В Семенцах уничтожили мозаичного слона и шереметьевскую звезду
Сегодня, 18:08
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В Семенцах уничтожили мозаичного слона и шереметьевскую звезду

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Сегодня жители и гости Петербурга смогут насладиться лишь динозавром Семеном и сердцем.

В историческом районе Петербурга уничтожили мозаичного слона и шереметьевскую звезду. Об этом 13 октября на своей странице в Instagram рассказали соседи района. 

Слона, как рассказали местные жители, забрали городские службы. Мозаику попросту вырезали. Со звездой поступили аналогично. 

Мы надеемся, что так они начинают ремонт всех ям в нашем районе, а не просто уничтожили мозаику, которую уже полюбили жители Семенцов. 

жители Семенцов

Сегодня жители и гости Петербурга смогут насладиться лишь динозавром Семеном и сердцем. Мозаики находятся во дворе дома №39 по Подольской улице. 

Ранее мы писали, что петербуржцы раскритиковали благоустройство сквера на набережной Карповки.

Фото: Instagram / sementsi.sosedi

Теги: мозаики, семенцы, слон
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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