В Семенцах уничтожили мозаичного слона и шереметьевскую звезду

Сегодня жители и гости Петербурга смогут насладиться лишь динозавром Семеном и сердцем.

В историческом районе Петербурга уничтожили мозаичного слона и шереметьевскую звезду. Об этом 13 октября на своей странице в Instagram рассказали соседи района.

Слона, как рассказали местные жители, забрали городские службы. Мозаику попросту вырезали. Со звездой поступили аналогично.

Мы надеемся, что так они начинают ремонт всех ям в нашем районе, а не просто уничтожили мозаику, которую уже полюбили жители Семенцов. жители Семенцов

Сегодня жители и гости Петербурга смогут насладиться лишь динозавром Семеном и сердцем. Мозаики находятся во дворе дома №39 по Подольской улице.

Ранее мы писали, что петербуржцы раскритиковали благоустройство сквера на набережной Карповки.

Фото: Instagram / sementsi.sosedi