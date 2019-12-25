В Селезнево участники программы переселения получили ключи от квартиры

Новоселье отмечают две семьи из поселка Лужайка.

В Селезнёвском поселении продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня у семьи Самоенковых и Терентьевых важное событие: они получили ключи от новых квартир.

Глава администрации Селезнёвского сельского поселения Сергей Рыбников отметил, что жители получили жилые помещения, которые равны по площади их предыдущим квартирам. Программа финансируется из областного бюджета, бюджета муниципального образования и фонда ЖКХ. На выделенные средства приобретены квартиры на вторичном рынке.

Как пояснил Сергей Рыбников, всего в 2020 году будет переселено 4 семьи. Уже заключены муниципальные контракты на покупку двух 2-х комнатных квартир.

Отметим, что Селезневское поселение и дальше планирует реализовывать программу по переселению из аварийного жилья.

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Фото: Piter.TV