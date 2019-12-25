У некоторых добровольцев появились лёгкие симптомы.

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев. Об этом сообщили в учреждении.

Известно, что 18 июня группе из 18 добровольцев ввели тестовый образец вакцины от коронавируса. У некоторых из них в первые часы после этого появились лёгкие симптомы — повышенная температура и головная боль. Однако добровольцам удалось их купировать — в течение суток симптомы прошли.

Медики заявляют, что это типичная реакция организма на вакцину. По сообщениям университета, сейчас все участники тестовой вакцинации чувствуют себя хорошо.

Ранее мы рассказывали, что в России начались клинические испытания двух видов вакцин от COVID-19.