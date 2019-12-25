В Счетной палате заявили, что в России цены на жилье достигли потолка

При этом скидок в ближайшее время ждать не нужно.

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила "РИА Новости", что в России жилье последние несколько месяцев дорожало, цены достигли своего максимума. По ее словам, скидок стоит ожидать не раньше, чем через два-три года.

Трунова подчеркнула, что рост цен обусловлен комплексным эффектом, это и рост цен на стройматериалы, и льготная ипотека, а также сам стресс от пандемии (эффект неопределенности и желание граждан вложить средства в стабильный, как всем кажется, актив).

Аудитор Счетной палаты считает, что уже сейчас есть предпосылки для снижения цен на жилье. Предполагается, что это будет связано со снижением спроса на жилье.

Летом уже началось постепенное снижение объемов ипотечных кредитов (если ежемесячная выдача кредитов на 1 января 2021 года составляла 211,8 тысячи единиц, то на 1 июня она составила – 148,7 тысячи и на 1 августа – 151,7 тысячи), и лимит относительно свободных денег, на который могла рассчитывать строительная отрасль, у населения практически исчерпан. Наталья Трунова, аудитор Счетной палаты

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