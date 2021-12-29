За год вторичное жилье в России подорожало на 19%

Больше всего цены выросли в Сочи и Краснодаре.

В 2021 году вторичное жилье в крупных городах России стало дороже на 19%. Так, в среднем стоимость квадратного метра составляет 82,7 тыс. рублей. Об этом сообщает портал "Мир квартир".

Больше всего цена квадратного метра выросла в Сочи – рост составил 82,2%. В Краснодаре стоимость выросла на 63,6%.

С установлением в этих городах моратория на новое строительство цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос обратился ко "вторичке", и там тоже начался схожий процесс, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московской области цены на "вторичку" выросли на 42%, в Севастополе рост составил 41%, в Калининграде – 39%, а в Ленобласти – 37%. Наименьший прирост наблюдается в Архангельске (+7%), Нижнем Тагиле (+10%), Екатеринбурге (+13%) и Владивостоке (+13%).

В Москве стоимость "квадрата" на вторичном рынке жилья выросла на 19%, до 296,1 тыс. рублей. В Петербурге рост составил 26%, до 173,6 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что россияне могут получить двойной налоговый вычет. Жилье должно быть куплено в браке, есть огарничеия и по стоимости.

Фото: pixabay