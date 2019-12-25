В России подорожало вторичное жилье

В Москве стоимость «квадрата» составила 264,35 тыс. рублей.

В крупнейших городах России в июле в среднем на 4% увеличилась стоимость вторичного жилья после падения цен в июне. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные консалтинговой группы SRG.

Так, в Москве средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье составила 264,35 тыс. рублей. Это почти на 3% больше, чем в июне. При этом за год готовые квартиры в столице стали дороже на 18%.

В Петербурге вторичное жилье подорожало в июле на 2%, а за год на 20%. В городе на Неве средняя стоимость квадратного метра составляет 154,3 тыс. рублей.

В некоторых других крупных российских городах также был зафиксирован рост цен на "вторичку".

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор не нашел в Петербурге безопасных водоемов для купания.

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