На дороги регионального и межмуниципального значения бюджет выделял только 29,6% от необходимой на их содержание суммы.

В Счетной палате предложили пересмотреть затраты на содержание дорог. С заявлением выступил аудитор СП Валерий Богомолов после окончания проверки использования бюджетных денег на содержание дорог за 2018 и 2019 годы.

Аудитор рассказал, что на дороги регионального значения тратится в восемь раз меньше средств, чем на федеральные трассы. Так, например, на содержание километра федеральной трассы тратилось 2,2 миллиона рублей, а на километр региональной — 288 тысяч. Богомолов подчеркнул, что это приводит к негативному состоянию дорог в регионах.

По подсчётам аудитора, на дороги регионального и межмуниципального значения бюджет выделял только 29,6% от необходимой на их содержание суммы.

Счётная палата предлагает правительству России пересмотреть затраты на содержание федеральных трасс.

Ранее мы писали, что Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ в 2019 году.

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