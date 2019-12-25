В Счетной палате предложили пересмотреть затраты на содержание дорог. С заявлением выступил аудитор СП Валерий Богомолов после окончания проверки использования бюджетных денег на содержание дорог за 2018 и 2019 годы.
Аудитор рассказал, что на дороги регионального значения тратится в восемь раз меньше средств, чем на федеральные трассы. Так, например, на содержание километра федеральной трассы тратилось 2,2 миллиона рублей, а на километр региональной — 288 тысяч. Богомолов подчеркнул, что это приводит к негативному состоянию дорог в регионах.
По подсчётам аудитора, на дороги регионального и межмуниципального значения бюджет выделял только 29,6% от необходимой на их содержание суммы.
Счётная палата предлагает правительству России пересмотреть затраты на содержание федеральных трасс.
Ранее мы писали, что Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ в 2019 году.
Фото: ВКонтакте / tih_win
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