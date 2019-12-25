Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ в 2019 году

Выплаченная сумма составляет 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 миллиардов рублей.

Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям Европейского суда по правам человека в 2019 году. Об этом сообщает Счётная палата.

Отмечается, что средства были выплачены по 1240 решениям. При этом Минюст не успел потратить на исполнение решений по десяти делам 850,5 миллионов рублей. Причина в том, что необходимые для этого документы поступили поздно.

Выплаченная сумма, по данным Счётной палаты, составляет 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 миллиардов рублей. Минюст допустил 66 нарушений и недостатков при исполнении бюджета. В основном это нарушения при составлении бюджетной отчётности и в ведении бухгалтерского учёта.

Ранее в ЕСПЧ был зарегистрирован иск Нидерландов к России по делу MH17.