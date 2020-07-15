В ЕСПЧ зарегистрирован иск Нидерландов к России по делу MH17

Межгосударственное заявление получило номер 28525/20

В Европейском суде по правам человека сообщили, что правительство Нидерландов уверено, что самолет "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года, был сбит из зенитной установки "Бук", принадлежавшей РФ.

В то же время Россия неоднократно отрицала свою причастность к крушению рейса MH17. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что обращение в ЕСПЧ станет очередным ударом по российско-нидерландским отношениям. Она заявила, что Нидерланды действуют "в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования".

Напомним, пассажирский Boeing-777 разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 289 человек.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/CGTN America