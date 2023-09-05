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В Щелково возбуждено уголовное дело после нападения неизвестного на двух бездомных собак

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В результате действий злоумышленника одна собака погибла.

В Щелково возбуждено уголовное дело после нападения неизвестного на двух бездомных собак. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 28 июля на улице Шмидта. Неизвестный нанес несколько ударов "неустановленным предметом" двум "чипированным" бездомным собакам. В результате действий злоумышленника одна собака погибла. Второе животное получило ранение в области холки и лопатки.

По требованию Щелковской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными". Правоохранительные органы устанавливают лицо неизвестного.

Ранее мы сообщали, что в Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка.

Видео: Прокуратура Московской области

Теги: бездомные собаки, нападение, уголовное дело, щелково
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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